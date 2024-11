Cadastro em programa que dá até R$ 1 mil de desconto no IPTU acaba neste sábado, 30

O desconto concedido com o programa depende do valor das notas e o limite do valor venal do imóvel / Crédito: FCO FONTENELE

O prazo para o cadastro no Programa Nota Fortaleza acaba neste sábado, 30. Seus participantes podem receber descontos de até 2% no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2025. Confira no final desta matéria como se cadastrar. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O programa, de acordo com o informado pela Prefeitura, possui o objetivo de incentivar a solicitação de notas fiscais (NFs) na contratação de serviços. Desta forma, o montante abatido, que pode ser de até R$ 1.000, dependendo do valor das notas e do limite do valor venal do imóvel.

"Para calcular a quantidade de pontos, é somado o valor de serviço de todas as notas do período compreendido e dividido por 50. A cada R$ 50 em valor do serviço, o contribuinte acumulará um ponto", explicou em nota.