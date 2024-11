Governo muda BPC e anuncia novo cadastro

O governo Lula propôs mudanças no Benefício de Prestação Continuada (BPC) - pago a idosos e a pessoas com deficiência de baixa renda - para limitar o acesso ao pagamento, economizar recursos no Orçamento e conter a onda de concessões por via judicial. As alterações entraram no pacote de corte de gastos apresentado nesta quinta-feira, 28, no Palácio do Planalto, por ministros da área econômica.

Atualmente, para ter acesso ao BPC a renda por pessoa de uma família não pode ser maior do que um quarto do salário mínimo. Os rendimentos que entram no cálculo da renda familiar mensal incluem salários, pensões, seguro-desemprego, outros benefícios e rendimentos no mercado informal.