Contribuinte Porreta: prefeitura de Fortaleza vai conceder benefícios para bons pagadores de ISS

Mas há ainda outras classificações: A, B, C e NC (não classificado). As categorias são estabelecidas conforme o cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias relativas ao imposto.

A Prefeitura de Fortaleza inicia, neste mês, o Programa de Estímulo à Conformidade Tributária do Município - Contribuinte Porreta que vai conceder benefícios aos contribuintes considerados bons pagadores do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

• Recolhimento mensal, tempestivo e consistente do ISSQN próprio e/ou de terceiros; • Não possuir crédito tributário inscrito na Dívida Ativa; • Emitir com regularidade e consistência a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e); • Realizar e encerrar com regularidade e tempestividade a escrituração fiscal de serviços eletrônica (EFS-e); • Inexistência de denúncia ou representação relativa a não emissão de documento fiscal obrigatório.

Como saber a situação do contribuinte?

O Programa de Estímulo à Conformidade Tributária do Município - Contribuinte Porreta, foi instituído pelo Decreto nº 16.118, de 31 de outubro de 2024.

Para acompanhar o Programa, o contribuinte poderá entrar no e-Sefin ou por meio do banner principal no site da Sefin, e checar sua pontuação, os benefícios, e o regulamento com todos os critérios detalhados.

Confira os Contribuintes Porretas classificados com A+: