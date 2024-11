Amazon na Black Friday 2024: veja as principais promoções de hoje, 29

A loja trouxe descontos de até 70% de descontos em diversas categorias. O POVO separou as melhores promoções da Amazon em eletrônicos, livros e mais

Algumas empresas e-commerce como a Amazon trazem descontos de até 70% de descontos em diversas categorias. O POVO separou então as melhores promoções da loja em eletrônicos, livros e mais, confira.

A Black Friday no Brasil em 2024 acontece nesta sexta-feira, 29 de novembro. Diversas pessoas vão às compras, e boa parte delas opta por fazer as compras pela internet.

Amazon na Black Friday 2024: box de livros em promoção

As extraordinárias viagens de Júlio Verne - Box com 6 livros

De R$ 179,00 R$ 42,95 (76% de desconto)

Onde comprar: Amazon

Peppa Pig - Diversão em família - Box com 6 mini livros

De R$ 44,90 R$ 11,68 (74% de desconto)

Onde comprar: Amazon

Coleção Especial Sherlock Holmes - Box com 6 livros

De: R$ 149,90 por R$ 45,68 (70% de desconto)

Onde comprar: Amazon

Box As crônicas de Artur (Edição de colecionador)

De: R$ 249,90 por R$ 96,10 (62% de desconto)

Onde comprar: Amazon

O povo do ar - Box com brindes

De: R$ 229,90 por R$ 107,44 (53% de desconto)

Onde comprar: Amazon

Black Friday Amazon 2024: assinatura

Alguns descontos são exclusivos para os membros Prime. Ou seja, para participar é preciso fazer a assinatura do serviço, que custa a partir de R$ 19,90 por mês.

É importante lembrar que os valores dos itens da Black Friday podem sofrer alterações ou estarem indisponíveis dependendo do estoque. Esta é uma seleção de algumas ofertas, é possível conferir todos os itens com desconto no próprio site da Amazon.

Siga o canal de Economia do O POVO no WhatsApp para ficar bem informado

Como assinar a Amazon Prime?

Para assinar o serviço é preciso acessar a página oficial do serviço e criar uma conta Amazon, informando nome, e-mail e criando uma senha. Depois do processo, o usuário irá pagar a assinatura conforme o plano escolhido (mensal ou anual).

Além de frete grátis em itens elegíveis e cupons de até R$ 500, os assinantes podem aproveitar o acesso ao streaming do Prime Video, períodos de testes mais longos em serviços da companhia como o Kindle Unlimited, Audible e Amazon Prime Music.