Viagens na Black Friday 2024: veja promoção em voos e cruzeiros

Se os celulares e outros itens eletrônicos normalmente protagonizam as ofertas mais procuradas pelos consumidores na Black Friday, as viagens também marcam a sua presença na categoria de itens desejados. É o que aponta o relatório da Agência Conversion para 2024, colocando o turismo na 9ª posição. Em contrapartida, os eletrodomésticos e celulares ocupam o primeiro e o segundo lugares, respectivamente.

(As ofertas podem sofrer alterações previamente pelas empresas) Viagens na Black Friday 2024: CVC A empresa de viagens CVC compartilha com os seus clientes as ofertas disponíveis na "CVC Friday", incluindo pacotes de viagens com 25% de desconto (cupom: CVC25).

As promoções também incluem pacotes com direito a 5% de desconto no Pix e até 60% em hotéis e resorts, além de ofertas relâmpago. Para conferir os descontos da empresa em tempo real e selecionar o destino de preferência, acesse: www.cvc.com.br/lp/promocoes/black-friday. Viagens na Black Friday 2024: MSC A empresa de cruzeiros MSC também disponibilizou seus descontos para a Black Friday 2024, incluindo opções de viagens pela América do Sul, Caribe, Mediterrâneo, Norte da Europa, Ilhas Canárias, América do Norte e a categoria MSC Grand Voyages.

As ofertas, com até 40% de desconto, serão mantidas até o dia 1º de dezembro (01/12/2024) Para conferir os descontos da empresa em tempo real e selecionar o destino de preferência, acesse: www.msccruzeiros.com.br/ofertas/black-friday. Viagens na Black Friday 2024: Costa Cruzeiros Na “Blue Week”, a empresa Costa Cruzeiros apresenta descontos de até 60% na tarifa marítima para os clientes, em saídas selecionadas. As promoções valem até 1º de dezembro para os hóspedes na categoria Economy.

Para conferir os descontos da empresa em tempo real e escolher o destino de preferência, acesse: www.costacruzeiros.com/ofertas/blueweek-24.html. Viagens na Black Friday 2024: Latam Na Black Friday Latam 2024, a companhia aérea inclui ofertas em voos nacionais e internacionais, além de descontos no resgate de milhas. As promoções acontecem durante o mês de novembro, no período de 28/11 a 02/12, com atualizações no portal oficiaL: www.latamairlines.com/br/pt/ofertas/black-friday.