Saiba como evitar as compras por impulso na Black Friday

O mês de novembro marca a proximidade da festividade natalina, período também destinado para as tradicionais compras de final de ano. Com a introdução no calendário de compras dos brasileiros, em 2010, a Black Friday se tornou uma das datas mais aguardadas pelos ávidos consumidores que buscam promoções especiais no comércio tradicional e on-line.

No entanto, a ação desencadeia o risco de impulsividade e compulsão, especialmente àqueles que adotam o consumo como forma de regulação emocional. Para a psicóloga Renata Silva, especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), o ato de comprar pode se tornar um mecanismo para lidar com emoções difíceis, criando um ciclo de prazer momentâneo seguido de culpa e insatisfação. Ela pontua que o consumo impulsivo surge como uma resposta a emoções como ansiedade, estresse e até baixa autoestima.