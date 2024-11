Trabalhadores da Pepsi e da Elma Chips aprovam greve contra a jornada 6x1

A empresa é responsável pela produção do refrigerante Pepsi, dos salgadinhos Elma Chips (Doritos, Ruffles e Cheetos), da Aveia Quaker e também do achocolatado Toddy.

"O Stilasp é contra as jornadas 6x1 e 6x2, nossa luta é para que todos trabalhadores tenham qualidade de vida e saúde mental", diz o informe do Sindicato.

As negociações em Itaquera são mediadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), em São Paulo. Em audiência realizada dia 26 de novembro, ficou acertada uma "cláusula de paz", "que prevê a suspensão da greve até a data da próxima audiência a ser realizada em 2 de dezembro de 2024."

Em relação aos trabalhadores da planta de Sorocaba, diz o Sindicato, haverá uma audiência no TRT-15 nesta quarta-feira, 27 de novembro, às 16 horas.

O que a PepsiCo diz sobre a greve?

Ao O POVO, a PepsiCo afirmou que "permanece aberta ao diálogo com seus colaboradores e representantes sindicais em busca de soluções equilibradas para todas as partes, reafirmando o seu cuidado e compromisso com as pessoas com base em relações éticas e responsáveis que sempre orientam as suas decisões."