Governo aguardará posição que Congresso encaminhará sobre jornada 6x1, diz Marcio Macêdo

Ele falou a jornalistas durante o lançamento das recomendações do C20 Brasil, uma derivação do G20 para a sociedade civil das 20 maiores economias do mundo.

O chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, ministro Marcio Macêdo, disse nesta quarta-feira, 13, que o tema da redução da jornada de trabalho 6x1 ainda não está em discussão no núcleo do governo, por ora focado no G20 e "outros temas da administração". A posição de momento, disse Macêdo, é aguardar o posicionamento do Congresso para abordar o tema dentro do governo.

Macêdo coordena o G20 Social, instância de reunião e contato entre grupos de trabalho paralelos ao G20 e as trilhas temáticas do grupo.

"Esse debate (jornada de trabalho) está no Congresso Nacional e ainda não foi discutido no núcleo do governo. O ministro (do Trabalho, Luiz) Marinho já se pronunciou no ambiente dele, mas isso não foi discutido ainda. Vamos aguardar a posição que o Congresso vai encaminhar para discutir no governo. Agora estamos focados no G20 e o presidente tem olhado para outros temas da administração", disse Macêdo, possivelmente em referência às discussões sobre corte de gastos.

Depois, questionado sobre o fato de a PEC que propõe a redução da jornada 6x1 ter obtido o número mínimo de assinaturas para tramitar, Macêdo preferiu não comentar.

Ele se limitou a falar sobre o tema no escopo do G20 Social que, segundo afirmou, fez levantamento "extraordinário" sobre o que definiu como novo mundo do trabalho.