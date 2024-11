Fies: inscrições para as vagas remanescentes acabam nesta sexta, 29

As incrições para as vagas remanescentes podem ser efetuadas até esta sexta, 29 Crédito: JÚLIO CAESAR

As inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2024, referentes ao segundo semestre do ano, acabam nesta sexta-feira, 29 de novembro. Os resultados da ordem de classificação e da pré-seleção serão divulgados no dia 4 de dezembro. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Para participar, o candidato deve acessar o sistema de seleção do Fies (Fies Seleção), disponível no Portal Acesso Único do MEC. O novo período de adesão se iniciou no dia 25 deste mês, e se refere às vagas que não foram preenchidas durante as etapas regulares da seleção.

As oportunidades são destinadas exclusivamente aos estudantes efetivamente matriculados no curso, turno e local de oferta para os quais se inscreveram.