Concurso do IBGE está com inscrições a partir desta segunda, 25; veja

Os salários serão de R$ 2.676,24. O contratado também receberá Auxílio Alimentação no valor de R$ 1.000. As vagas são temporárias

O processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o cargo de agente de Pesquisas e Mapeamento está com inscrições abertas a partir desta segunda-feira, 25. Ao todo, serão 30 vagas.

As oportunidades são temporárias com duração de um ano, podendo ser prorrogadas até três. O anúncio foi publicado hoje, 25, no Diário Oficial da União (DOU).