Como o cearense tem ingressado cada vez mais no ensino superior

O Ceará tem sido destaque na preparação e ingresso dos estudantes da rede pública estadual no ensino superior. Em 2023, 22.531 alunos da rede estadual ingressaram em instituições públicas e privadas de ensino superior. O número representa um novo recorde, já que o último dado de maior destaque ocorreu em 2019, com 21.217 alunos. Além disso, segundo o Secretário Executivo de Equidade, Direitos Humanos, Educação Complementar e Protagonismo Estudantil, Helder Nogueira, ano passado o Ceará foi o primeiro do País em número de participação nos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Apesar dos dados de 2024 ainda não terem sido divulgados, a expectativa do secretário é de que o Estado continue nas primeiras colocações, uma vez que a rede estadual teve quase 100% dos alunos inscritos no exame.

Uma política estadual para o ensino médio bem estruturada, contínua e com o olhar voltado para o ser humano é o que vem promovendo esses resultados, defende Helder. Denominado Ceará Educa Mais, o projeto envolve as 752 escolas estaduais de ensino médio cearenses e é baseado na mobilização e engajamento dos estudantes.

“Nós olhamos para o ensino médio como um ciclo completo. Nossos estudantes começam a ser preparados desde o primeiro ano, porque nós sabemos que há uma transição profunda para o estudante. Eles são mobilizados a acreditarem que a meta de chegar no ensino superior deve ser prioridade e que isso vai gerar novas oportunidades. É um processo de propagação em rede para impactar os corações e as mentes dos nossos estudantes”, destaca Helder. Nesse sentido, uma iniciativa de destaque é a Enem Chego Junto, Chego Bem, desenvolvida, desde 2012, pela Secretaria da Educação do Ceará (Seduc). O objetivo é mobilizar e preparar os estudantes da 3ª série do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o Enem, a partir de diversas ações ao longo de todo o ano letivo junto às escolas. Outro fator de contribuição para esses resultados positivos na educação cearense indicado pelo secretário é o ensino de tempo integral. Para ele, o formato é decisivo no processo de engajamento, mobilização, preparação e aprendizagem dos estudantes.

“Primeiramente, numa escola em tempo integral, a garantia é que o estudante se alimenta bem com três refeições. Em segundo lugar, a formação integral facilita a construção do projeto de vida e da formação do aluno em várias dimensões. Então, com o tempo mais abundante, nós conseguimos olhar, especificamente, para a formação para o Enem”, defende. Confira as principais ações da iniciativa Enem Chego Junto, Chego Bem Documentação, isenção de taxa e inscrição: mobilização das escolas para assegurar obtenção do RG e CPF dos estudantes para inscrição nas provas, além de garantir que 100% dos estudantes inscrevam-se no Enem e obtenham a isenção da taxa de inscrição;

Conexão Seduc: encontros promovidos pela Seduc entre educadores e estudantes para dialogar sobre as atividades de estudos domiciliares e compartilhar as experiências; AoGosto do Aluno: circuito realizado durante todo o mês de agosto com webinar, mostras culturais e outras atividades de motivação para o Enem; Ampliando Horizontes: interação entre profissionais já inseridos no mercado de trabalho e estudantes, com o objetivo de auxiliá-los na escolha do curso de graduação;

Concurso de Redação Enem - Chego junto, chego a 1.000: plataforma preparatória, com foco em produção textual, conforme a matriz de referência do Enem, que conta com análise, correção e feedback de corretores;

#Enemnarede: vídeoaulas de 8 a 15 minutos disponibilizadas pela Coordenadoria de Formação Docente e Educação a Distância (CODED); Quiz Enem: jogo digital com perguntas e respostas;