Elmano assina projeto para aumentar cargos nas universidades estaduais em 25%

O governador Elmano de Freitas assinou um projeto de lei que aumenta os cargos em universidades estaduais em 25%, nesta segunda-feira, 25.

Está prevista a criação de 582 cargos. Desses, 283 são para a a Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece), 156 para a Universidade Regional do Cariri (Urca) e 143 para a Universidade Estadual do Vale do Acaraú (Uva).