Black Friday: veja promoções antecipadas

Mesmo ocorrendo apenas no dia 29 de novembro, promoções da Black Friday costumam ser antecipadas Crédito: FÁBIO LIMA

Com um potencial de faturamento de R$ 388 milhões no comércio online e físico em Fortaleza, a Black Friday de 2024 ocorrerá no dia 29 de novembro. Porém, diversos estabelecimentos costumam oferecer descontos durante todo o mês. Confira as ofertas selecionadas no final desta matéria. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados apresentados são da pesquisa “Potencial de Consumo do Fortalezense para Black Friday 2024”, realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, cerca de 53,4% dos entrevistados, ou seja mais que a metade, afirmam a disposição para comprar na semana da Black Friday, aproveitando as ofertas antecipadas.

Já no que concerne os itens mais procurados estão os: Eletrodomésticos



Roupas



Calçados



Eletrônicos



Artigos para casa



Celular/Smartphone



Móveis



Cosméticos e perfumes



Acessórios



Computador/Notebook/Tablet



Acessórios de informática e itens para celular



Artigos para bebês/crianças



Livros



Brinquedos em geral



Tratamentos estéticos/salão de beleza



Jogos, video games



Semijóias/bijuterias



Artigos de decoração



Artigos esportivos



Pacotes turísticos Confira abaixo as promoções selecionadas: Esquenta Black Friday Amazon A empresa multinacional de e-commerce começou suas ofertas referentes a Black Friday no dia 4 de novembro. A ação, chamada de “Esquenta Black Friday”, que irá até o dia 21 deste mês, será seguida por sua Black Friday, que acabará apenas no dia 2 de dezembro. Além dos descontos oferecidos, que podem ultrapassar 80% do valor em itens de diversos setores, a empresa também oferece cupons de desconto. Veja quais:

R$ 30 de desconto na primeira compra para Membros Prime: válido após a assinar o Amazon Prime



R$ 20 de desconto na primeira compra: válido na 1ª compra pelo aplicativo da Amazon;



35% de desconto em Óculos: modelos femininos e masculinos de óculos;



35% de desconto em itens da categoria Casa



30% de desconto em Malas



30% de desconto em produtos Le Creuset



40% de desconto em Ferramentas



25% de desconto em produtos para Bebês



R$ 350 de desconto em Bicicletas Ergométricas



R$ 50 de desconto em Pet Shop



Leve três pague quatro em Limpeza da casa



Até 45% de desconto em roupas e bonés de times



Compre 2 e ganhe 35% de desconto em itens de organização e armazenamento



Até 20% de desconto em TVs

Vale destacar que algumas promoções e cupons são exclusivos para membros Prime. Ou seja, para participar é preciso fazer a assinatura do serviço, que custa a partir de R$ 19,90 por mês. Black das blacks Magazine Luiza

A Magazine Luiza, também realiza, durante todo o mês de novembro, descontos da Black Friday no evento chamado “Black das Blacks”. As ofertas da empresa podem chegar a 80%. Além disso, os consumidores também contam com a possibilidade de frete grátis e parcelamento diferenciado durante o período. Confira as categorias de produtos disponíveis:



Mercado



Utilidades domésticas



Brinquedos



Cama, mesa e banho



TV e vídeo



Suplementos alimentares



Beleza e perfumaria



Automotivo



Games



Informática Black Friday da Shopee

Com campanha protagonizada pelo Terry Crews, ator norte americano, a plataforma de comércio eletrônico, Shopee, está realizando desde o dia 13 de novembro até o dia 1º de dezembro sua Black Friday. No evento a empresa está oferecendo mais de R$ 8 milhões em cupons, além de frete grátis em compras acima de R$ 10. Outro destaque é o sorteio de “1 ano de Shopee grátis”, que está ativo desde o dia 4 deste mês até o dia 29, no qual serão escolhidos três ganhadores que receberão R$ 500 por semana durante um ano para gastar no aplicativo.