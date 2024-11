Black Friday 2024: como escolher a melhor TV? Especialista dá dicas

Como escolher a melhor TV nas promoções da Black Friday 2024? Veja dicas Crédito: Alena Darmel/Pexels

A Black Friday 2024 se aproxima e alguns consumidores já estão preparados para renovar os itens de casa, seja por meio de lojas físicas ou virtuais. Entre os descontos esperados, adquirir um novo televisor por um preço mais acessível pode entrar na lista de prioridades. Mas se aproveitar as ofertas é o foco de muitos, as especificações necessárias para adaptar o item comprado ao seu espaço também é motivo de consideração. Afinal, como escolher um modelo que combine o perfil do usuário e as necessidades do seu uso diário?

Black Friday 2024: como escolher a melhor TV? Para fazer uma seleção apropriada, é preciso definir quais elementos são prioridade na hora da compra e se encaixam nas necessidades do consumidor. “É importante escolher a TV de acordo com seu perfil – por exemplo, as AI TVs são ideais para os apaixonados por tecnologia, pois trazem o que há de mais moderno no mercado”, destaca Alexandre Gleb, gerente de produtos de TV da Samsung Brasil.

Como escolher a melhor TV: defina um propósito de uso O ambiente em que a tela será posicionada é um fator que deve ser levado em consideração, além de seu propósito de uso: Imagine uma sala muito iluminada, com bastante luz natural, ou um quarto bastante escuro - qual seria a melhor opção? “Para ambientes com maior incidência de luz a tecnologia Neo QLED se destaca por estabelecer o padrão para a melhor experiência 4K ou 8K, dependendo do modelo”, explica o profissional. Na prática, a tecnologia possui “Mini LEDs”, que têm 1/40 do tamanho dos LEDs convencionais e oferecem mais precisão ao exibir imagens, devido às zonas de iluminação para controle apurado do brilho.

Aos fãs de filmes de suspense ou terror, com muitas cenas em resolução escura, a indicação de Alexandre Gleb são as TVs OLED. O produto exibe pretos profundos, por conta da tecnologia do painel, em que cada pixel da imagem se auto-ilumina de forma independente. “É um produto muito indicado para ambientes mais escuros, pois consegue mostrar o contraste entre tons escuros e tons mais claros por conta do HDR 10+”, completa. Como escolher a melhor TV: considere a resolução Ao conferir as promoções ou cupons de desconto na Black Friday, um ponto a ser considerado é a resolução da TV, especialmente para quem procura uma tela maior.