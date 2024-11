Escala 4x3: perspectivas e desafios da proposta de semana de 4 dias

Ricardo Eleutério, que também é conselheiro titular do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), explica que há controvérsias em torno da jornada de trabalho no modelo 6x1 .

Quatro dias antes, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o fim da escala 6x1 sem redução salarial. Segundo ele, essa jornada atual é "cruel". Marinho reiterou que o governo tem "grande simpatia" pela proposta e pediu serenidade no debate.

Para o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, os efeitos econômicos de acabar com regime 6x1 demandam estudos. “Precisamos olhar com muito mais cuidado. É evidente que ganhos de produtividade sempre facilitam esse processo. Eu acredito que os impactos econômicos também não são tão fáceis de estimar, e a própria evidência acadêmica e científica que se produziu é mista, nesse sentido. Ela não é conclusiva”, disse na discussão durante a apresentação do Boletim Macrofiscal , no dia 18 de novembro.

Já para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a proposta da deputada federal Érika Hilton é "bastante prejudicial" para os trabalhadores. "Ele vai aumentar o custo do trabalho, vai aumentar a informalidade e vai diminuir a produtividade", afirmou em evento do Instituto Líderes do Amanhã, em Vitória (ES).

Os setores industrias também são pessimistas en suas projeções. Estimativas da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) figuram que a redução da carga horária semanal pode resultar em uma perda de mais de R$ 8 bilhões para as indústrias brasileiras, e de R$ 38 bilhões para os setores produtivos de modo geral.

Já a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) é ainda mais temerosa e projeta impacto de quase R$ 116 bilhões ao ano para o setor no País. Segundo a Firjan, para o cálculo, foi considerada a carga horária média e os custos com salários e encargos trabalhistas, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Até o momento, ao que parece, são evidentes aos setores as melhorias para a qualidade de vida do trabalhador. Entretanto, há dúvidas sobre os impactos financeiros e temores quanto a aumentos nas folhas de pagamento e redução de lucros.

Escala 4x3: salários mantidos ou pagamento por hora?

O economista Ricardo Aquino Coimbra explica que essa incerteza ocorre devido à proposta de mudança de jornada trabalhista estar relacionada às tendências observadas em países desenvolvidos, onde há uma estabilização populacional e uma menor necessidade de mão de obra intensiva em razão de processos produtivos cada vez mais automatizados.

Nestes países, a redução da jornada de trabalho é acompanhada de uma redistribuição de empregos. Quando as horas de trabalho de um funcionário são reduzidas, o espaço deixado pode ser ocupado por outra pessoa, contribuindo para a inserção de mais indivíduos no mercado de trabalho e o equilíbrio da atividade econômica.

No entanto, essa abordagem muitas vezes está atrelada ao pagamento proporcional às horas trabalhadas. Assim, quem trabalha menos, ganha menos, enquanto outros são contratados para completar a carga horária, gerando um efeito compensatório.

Como funcionaria no Brasil?

No Brasil, conforme explica o economista Ricardo Coimbra, também conselheiro Corecon-Ce, a discussão atual gira em torno de reduzir a jornada de trabalho sem reduzir proporcionalmente os salários. Essa proposta, embora beneficie o trabalhador, implicaria em custos adicionais para os empregadores.

Por outro lado, se o sistema fosse ajustado para o pagamento por hora trabalhada, a redução de jornada poderia ser viabilizada sem elevação de custos ao direcionar a remuneração para novos contratados, ampliando a participação no mercado de trabalho.

Escalas de trabalho: como influenciam a saúde mental do trabalhador?

Outro aspecto relevante é a saúde mental dos trabalhadores. A redução da jornada de trabalho oferece mais tempo para o lazer, o ócio e o bem-estar, atendendo a uma necessidade humana de equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

Para Izabela Holanda, diretora da IH Consultoria e Desenvolvimento Humano e mestre em Felicidade no Trabalho, essa mudança representa mais que simplesmente reduzir a jornada semanal.

“A adoção da semana de quatro dias é uma oportunidade para repensarmos como trabalhamos e como podemos ser mais felizes e produtivos ao mesmo tempo. Mas essa transição não é simples. Ela exige um novo olhar para a forma como as empresas organizam seu trabalho e como gerenciam as pessoas e as equipes", afirma Izabela.

A implementação de uma semana de quatro dias requer mais do que um simples ajuste de horário. Segundo Izabela, as empresas precisam, de fato, redesenhar seu modelo organizacional.

“É preciso pensar em como otimizar os processos, investir em tecnologias que aumentem a produtividade e, principalmente, criar uma cultura de confiança e flexibilidade”, explica. Essa mudança envolve uma transição cuidadosa que leva em consideração as necessidades de cada equipe e o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal.

Escala de trabalho 4x3: principais benefícios

Aumento da produtividade : menos tempo no escritório não significa menos trabalho. Ao contrário, pode resultar em mais foco e concentração. "Quando as pessoas têm tempo para descansar de verdade, elas voltam ao trabalho com mais energia e criatividade", explica Izabela.

: menos tempo no escritório não significa menos trabalho. Ao contrário, pode resultar em mais foco e concentração. "Quando as pessoas têm tempo para descansar de verdade, elas voltam ao trabalho com mais energia e criatividade", explica Izabela. Melhora do bem-estar e da saúde mental: reduzir a carga horária semanal permite que os colaboradores tenham mais tempo para dedicar à família, aos amigos ou a atividades pessoais. O impacto na saúde mental é considerável, com redução do estresse, da ansiedade e do esgotamento emocional.

reduzir a carga horária semanal permite que os colaboradores tenham mais tempo para dedicar à família, aos amigos ou a atividades pessoais. O impacto na saúde mental é considerável, com redução do estresse, da ansiedade e do esgotamento emocional. Retenção de talentos: o modelo de semana de quatro dias tem se mostrado uma excelente ferramenta para reter bons profissionais. Isso porque muitas pessoas hoje buscam empresas que entendam a importância do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e que ofereçam um ambiente de trabalho mais flexível e humanizado.

o modelo de semana de quatro dias tem se mostrado uma excelente ferramenta para reter bons profissionais. Isso porque muitas pessoas hoje buscam empresas que entendam a importância do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e que ofereçam um ambiente de trabalho mais flexível e humanizado. Redução de custos operacionais: a redução de dias úteis também pode gerar uma diminuição de custos para as empresas, como com o uso de energia e outros recursos. Além disso, ao melhorar o clima organizacional, as empresas podem reduzir a rotatividade de funcionários, o que, por sua vez, diminui os custos com recrutamento e treinamento.

a redução de dias úteis também pode gerar uma diminuição de custos para as empresas, como com o uso de energia e outros recursos. Além disso, ao melhorar o clima organizacional, as empresas podem reduzir a rotatividade de funcionários, o que, por sua vez, diminui os custos com recrutamento e treinamento. Alta na satisfação e no engajamento: funcionários que sentem que seu tempo é valorizado tendem a ser mais satisfeitos e engajados no trabalho. Isso resulta em uma maior disposição para contribuir com os objetivos da empresa e também em uma redução de absenteísmo e rotatividade.

Escala de trabalho 4x3: desafios e cuidados ao implementar a semana de quatro dias

Como qualquer mudança significativa, a implementação da semana de quatro dias apresenta desafios que precisam ser cuidadosamente avaliados. Para Izabela, um dos maiores obstáculos é a resistência cultural, especialmente em empresas mais tradicionais, que ainda enxergam a carga horária como a principal medida de produtividade.

"Mudar a mentalidade de líderes e gestores sobre o que é um bom desempenho no trabalho não é fácil, mas é essencial para que essa mudança aconteça de forma bem-sucedida", destaca a especialista.

Outro desafio é a adaptação de empresas que precisam de cobertura contínua. “Setores como saúde, transporte e segurança, por exemplo, enfrentam dificuldades para reduzir a jornada de trabalho sem comprometer a qualidade dos serviços. Nessas áreas, a solução pode passar por ajustes no modelo de escalas de trabalho ou até mesmo pela incorporação de mais tecnologia e automação”, explica Izabela.

Além disso, se não for bem gerida, a redução de dias de trabalho pode acabar sendo acompanhada por uma cobrança excessiva sobre a performance diária.

“A chave está em encontrar o equilíbrio. A redução de horas não pode resultar em uma sobrecarga no tempo restante", alerta Izabela.

