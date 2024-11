Proposta que acaba com escala 6x1 é 'bastante prejudicial' ao trabalhador, diz Campos Neto

"Ele vai aumentar o custo do trabalho, vai aumentar a informalidade e vai diminuir a produtividade", disse Campos Neto, em evento do Instituto Líderes do Amanhã, em Vitória (ES). "A gente precisa continuar avançando essas reformas e entender que, no final das contas, aumentando a obrigação dos empregadores, a gente não melhora os direitos dos trabalhadores."

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quinta-feira, 14, que a proposta da deputada federal Érika Hilton (PSOL-SP) que acaba com a escala de trabalho 6x1 é "bastante prejudicial" para os trabalhadores. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) já reuniu assinaturas suficientes para ser apresentada.

O banqueiro central afirmou que há evidências de que a reforma trabalhista, aprovada no governo do ex-presidente Michel Temer (MDB), melhorou a situação do emprego no Brasil via aumento de flexibilidade.