Governo adia divulgação de resultados do Concurso Nacional Unificado

O Ministério da Gestão e da Inovação adiou a divulgação dos resultados finais do Concurso Nacional Unificado (CNU). Inicialmente, de acordo com o edital, as informações seriam publicadas nesta quinta-feira, 21. Um novo cronograma será informado somente amanhã.

As provas do CNU foram feitas em 18 de agosto, após um adiamento por conta das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul no primeiro semestre. Os concursos foram realizados em todos os Estados e no Distrito Federal (DF).