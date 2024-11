Concurso TSE unificado: edital dos locais de prova é publicado; entenda

O edital com as informações de consulta aos locais de prova para o concurso público do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) unificado foram divulgados nesta sexta-feira, 22, pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

De acordo com o documento, publicado no Diário Oficial da União (DOU), o candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o site da banca organizadora a partir da próxima semana, no dia 29 de novembro, por meio de consulta individual.