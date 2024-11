Black Friday 2024 vai movimentar R$ 388 milhões em Fortaleza, diz pesquisa

A prospecção é da pesquisa sobre o Potencial de Consumo do Fortalezense para Black Friday 2024, realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE) por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC).

Considerada a terceira data mais importante para o varejo no ano, atrás apenas do Natal e Dia das Mães, a Black Friday 2024 tem o potencial de faturamento de R$ 388 milhões no comércio online e físico em Fortaleza.

Contudo, a diretora institucional da Fecomércio, Cláudia Brilhante, explica que, mesmo com um percentual menor, houve um crescimento no montante de vendas .

As principais motivações são, em sua maioria, voltadas para aproveitar as promoções de itens necessários (75,3%). Além disso, 14,8% indicaram que vão olhar as ofertas para antecipar as compras de presentes do Natal.

A disponibilidade de mais produtos (19,1%), a economia feita ao longo do ano (14,5%) e o recebimento do décimo terceiro salário (5,2%) são outros motivos que impulsionam as vendas.

Os itens mais procurados incluem itens de consumo duráveis e com maior valor agregado, o que relaciona à preferência pelo parcelamento como meio de pagamento, preferida por 62,2% dos consumidores. O cartão de crédito é o meio mais popular (59,4%).

No entanto, Cláudia Brilhante alerta para os riscos do método de pagamento. "Essas parcelas devem ser pequenas e no valor que caiba no seu orçamento mensal, porque corre o risco dele acabar comprando, e em dezembro vai comprar de novo, e quando chegar em janeiro, estamos com aquele endividamento ou com uma inadimplência muito grande."

Por isso, a orientação é de que, se for possível, o indivíduo compre o produto à vista. "Porque o desconto é bem maior, e se realmente não for, procure fazer o seu orçamento e veja: vou comprar minha parcela com X, que vou conseguir pagar sem alterar o meu orçamento", finaliza.



Outro ponto fundamental para os consumidores é a pesquisa de preços, já que a desconfiança sobre a efetividade das promoções é citada por 36,8% dos entrevistados que não irão realizar compras no evento.