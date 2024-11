Black Friday Amazon 2024 tem robô aspirador com desconto; veja ofertas

Apesar de a data oficial de promoções ser apenas no final de novembro, a Amazon já traz descontos em diversos produtos. Confira valores

Antes mesmo da data oficial do início da Black Friday - 29 de novembro - diversas lojas de e-commerce já estão liberando descontos. Uma das mais atuantes no Brasil, a Amazon, faz seu Esquenta Black Friday 2024, com diversos desconto em várias categorias



A programação, que antecipa o evento promocional, inclui a opção de cupons de desconto não-cumulativos e disponíveis por tempo limitado, além de ofertas em categorias do site, como “alimentos e bebidas”, “eletrodomésticos” e “computadores e informática”.

No setor de “casa”, os robôs aspiradores têm recebido um constante destaque e a atenção dos clientes que buscam automatizar a limpeza em suas residências.