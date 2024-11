8 dicas para alavancar as vendas na Black Friday

A Black Friday, realizada anualmente na última sexta-feira de novembro, neste ano, acontecerá no dia 29. Em 2024, está prevista uma alta movimentação do varejo. 66% dos brasileiros planejam participar do evento, aproveitando, assim, as promoções, de acordo com um levantamento da Wake em parceria com o Opinion Box.

Entre as categorias mais procuradas, estão as de eletrônicos e informática, seguida por eletrodomésticos e eletroportáteis. Impulsionada prioritariamente pelo planejamento e pela busca estratégica por descontos em produtos de alto valor, a Black Friday deste ano reflete ainda mais a crescente digitalização do consumo e a preferência dos consumidores por marketplaces.

Por isso, abaixo, confira dicas essenciais para alavancar as vendas e, ainda, fidelizar novos clientes neste período. Confira!