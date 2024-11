13º salário: quando será paga a primeira parcela em 2024?

A primeira parcela do 13º salário será paga no final de novembro e a segunda até 20 de dezembro. Confira quem tem direito e como calcular o valor

A primeira parcela do 13º salário será paga no final de novembro. Prioritariamente, esta a data limite para a efetivação do pagamento será até dia 30 de novembro, enquanto para a concretização da segunda parcela da remuneração será o dia 20 de dezembro.

A criação do 13º salário foi concedida como lei nacional a partir do ano de 1962. Para receber a bonificação completa do benefício, o funcionário sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) precisa ter trabalhado ao menos 15 dias no ano e não ter sido demitido por justa causa.