Seis empresas cearenses recebem incentivos fiscais da Sudene

Dois projetos da Aço Cearense, em Caucaia, foram contemplados Crédito: Igor Barbosa/Aço Cearense

Seis empresas instaladas no Ceará foram aprovadas pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) para receber incentivos fiscais voltados à modernização de equipamentos e infraestrutura. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A decisão foi confirmada pela Diretoria Colegiada da autarquia federal, como parte da política de redução tributária para fomentar o setor produtivo na região.

Os projetos aprovados envolvem quatro iniciativas voltadas à modernização de infraestrutura e dois pedidos de retificação devido a alterações de razão social.

As empresas contempladas já investiram R$ 48,6 milhões em recursos próprios no Ceará e agora poderão acessar novos créditos decorrentes dos benefícios tributários. Entre os empreendimentos que obtiveram redução de 75% no Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) estão: Smurfit Kappa do Brasil, em Maranguape; a Nutrifort, no Crato; e dois projetos da Aço Cearense Industrial, em Caucaia. Esses projetos abrangem a indústria da transformação nos setores de papel e papelão, alimentos e metalurgia, e empregam diretamente e indiretamente cerca de 2.180 pessoas.