Ceará tem R$ 170,8 milhões de incentivos fiscais aprovados pela Sudene

O Ceará recebeu R$ 170,8 milhões de incentivos fiscais da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Foram contempladas a Kablin, com investimentos informados de R$ 168,6 milhões, a Carnaúba do Brasil (R$ 2 milhões) e a Fortex Indústria Química (R$ 250,5 mil). As demandas foram aprovadas pela Diretoria Colegiada nesta quinta-feira, 19. Ao todo, foram contemplados 20 pleitos e a quantia, para estados do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, chega a R$ 683,2 milhões. Além disso, somam 11.672 empregos diretos e indiretos, dos quais 1.326 são novos postos de trabalho relacionados aos pleitos de implantação.

Já o diretor de Gestão de Fundos e Incentivos Fiscais da Sudene, Heitor Freire, ressaltou que foram 12 pleitos de Redução de 75% do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), oito de Reinvestimento de 30% do IRPJ para a complementação de equipamentos e um de Transferência de Laudo, da Petroeconcavo, localizada no município de Mata de São João, na Bahia. Na lista, estão quatro aeroportos administrados pela Aena Brasil, subsidiária da espanhola Aena Desarrollo, na área de atuação da Sudene. São os de Bayeux e Campina Grande, na Paraíba, que registraram investimentos de R$ 105,5 milhões e R$ 72,5 milhões, respectivamente; o de Aracaju, em Sergipe, com R$ R$ 75,3 milhões; e de Maceió, em Alagoas, com R$ 69,1 milhões.

Desde 2019, a empresa tem a concessão do chamado Bloco Nordeste, com seis aeroportos. Já em 2022, venceu o leilão da concessão do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e outros dez. Considerando a distribuição dos empreendimentos, foram três pleitos para cada estado do Espírito Santo, do Maranhão e do Piauí. A Bahia teve dois pleitos aprovados e Alagoas, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe um cada. Já na distribuição por setores prioritários foram cinco de infraestrutura, quatro da indústria de transformação (químicos), três da agroindústria, dois da indústria de alimentos, dois de petroquímica.