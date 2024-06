Grupo Aço Cearense está com vagas abertas no Ceará; veja

As 11 vagas estão voltadas para Fortaleza e Caucaia. Inscrições seguem até segunda-feira, 10

O Grupo Aço Cearense está com 11 vagas abertas no Ceará. Na Aço Cearense Comercial, localizada em Fortaleza, há oportunidades para funções de analista de planejamento tributário, analista de custos sênior, analista de custos pleno, assistente financeiro e assistente de comércio exterior.

Já na Aço Cearense Industrial, em Caucaia, município a 20,3 quilômetros (km) de Fortaleza, as oportunidades são voltadas para funções de técnico de manutenção elétrica, auxiliar de expedição, eletricista de autos, auxiliar de operação de máquina e estagiário de engenharia de produção.

Vagas Aço Cearense: Como participar?

As inscrições podem ser realizadas até segunda-feira, 10, por meio do site do grupo. Os interessados devem clicar em "contatos", acessar "trabalhe conosco", clicar na vaga desejada e realizar a inscrição.