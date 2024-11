Ceará já firmou 123 mil acordos no Feirão Limpa Nome; veja como aderir

O Estado foi o sexto do Brasil em relação ao total de acordos firmados com o feirão. O serviço permanece disponível até o dia 29 deste mês

O Feirão Limpa Nome da Serasa já realizou a negociação de dívidas de 123.964 cearenses. Com esse montante, o Estado foi o sexto do Brasil em relação ao total de 2.899.342 de acordos firmados no País.

Vela destacar que, de acordo com o Serasa, apenas no Ceará são mais de 3,2 milhões de inadimplentes, somando R$ 11,4 milhões de dívidas.