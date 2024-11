Dívidas bancárias podem ser renegociadas a partir desta sexta-feira; veja como participar

A partir desta sexta-feira, 1º, teve início mais uma edição do Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira. O principal objetivo é o de auxiliar consumidores a renegociar dívidas bancárias, oferecendo parcelamento, descontos e juros reduzidos. A ação vai até o dia 30 deste mês. Participam do mutirão a Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban), em parceria com o Banco Central, com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e com Procons de todo o País. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Podem ser negociadas dívidas de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, crédito consignado e demais modalidades de crédito contratadas em bancos e financeiras e que estejam em atraso. Não podem ser renegociadas dívidas que tenham bens dados em garantia e que estejam prescritas, além daquelas que estão em dia.

As negociações podem ser feitas diretamente com os bancos ou pelo site consumidor.gov.br. A iniciativa busca promover a recuperação financeira e prevenir o superendividamento, segundo os órgãos envolvidos. Veja a seguir detalhes de como participar da ação. Como participar do mutirão? O primeiro passo é descobrir quais são as dívidas e para quem você deve. Para isso, é possível usar a ferramenta Registrato, disponibilizada pelo Banco Central por meio deste link . Para acessá-la, é necessário fornecer o login e senha da conta gov.br de nível prata ou ouro. Ele permite gerar relatórios com informações completas sobre os bancos com os quais você possui relacionamento, além de qual é o saldo devedor e a modalidade (cheque, cartão de crédito etc), e se está em dia ou vencida.

Veja aqui um vídeo de como funciona a ferramenta. A partir de então, é a fase de renegociação. A dica da Febraban é usar o consumidor.gov.br. Veja a seguir como fazer o cadastro e como formalizar o pedido: Para o cadastro

- Acesse o site consumidor.gov.br; - Clique em "Entrar com gov.br" no canto superior direito; - Preencha seus dados para autenticação com conta gov.br nível prata ou ouro;

- Após autenticação, o usuário será direcionado para a tela de cadastro; - Certifique-se de que o CPF e o e-mail são únicos e não utilizados por outro usuário na plataforma; - Leia os "Termos de uso do consumidor" localizados na parte inferior esquerda e clique em "Li e Aceito";