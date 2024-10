Feirão Limpa Nome oferece desconto de até 99% na negociação de dívidas

Mais de mil empresas estão participando da negociação. O consumidor que desejar quitar seus débitos no feirão, pode acessar o site ou o aplicativo do Serasa e ao informar seu CPF, data de nascimento e número de telefone, realizar o pagamento da divida

A promoção conta com mais de mil empresas envolvidas e tem como possibilidade a unificação de todas as dívidas em um único boleto ou pix .

O Serasa iniciou nesta semana mais uma edição do feirão Limpa Nome, oferecendo até 99% de desconto na negociação de dívidas. A oferta é válida até o dia 29 de novembro e pode ser acessada de maneira online.

Para aqueles que desejam realizar o serviço de maneira presencial, podem se dirigir a uma agência dos Correios e mediante a um pagamento de uma pequena taxa, consultar seu CPF e realizar a emissão do boleto.

Dados do próprio Serasa mostram que existem 72,6 milhões de brasileiros em situação de inadimplência. No Ceará, são 3,2 milhões de pessoas com débitos a serem pagos.