Cresce quantidade de pessoas que atrasam financiamentos de veículos no CE, aponta Serasa Experian

Levantamento da Serasa Experian revela o comportamento dos consumidores cearenses que contraíram financiamentos veiculares Crédito: Samuel Setubal

O índice de pontualidade no pagamento de financiamentos de veículos no Ceará sofreu queda em 2024. De acordo com levantamento da Serasa Experian, entre março de 2023 e março deste ano, o índice sofreu uma variação negativa de 3,3 pontos percentuais (p.p.). Somente na passagem de fevereiro a março deste ano, a queda do índice foi de 82% para 77%. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O levantamento da Serasa Experian também revelou que o valor médio da parcela mensal do financiamento no Estado é de R$ 1.138. Esse ticket médio sofreu queda entre fevereiro e março, quando era de R$ 1.141, mas representa um avanço entre o início e o fim da série analisada, já que em março de 2023, o valor do ticket médio dos financiamentos de veículos no Ceará era de R$ 1.020. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao comparar o desempenho do Ceará com o resto do País, é possível notar que tanto em média de parcela mensal quanto na pontualidade de pagamento as médias cearenses ficam abaixo da nacional.

Para Luiz Rabi, economista da Serasa Experian, o movimento de redução do índice de pontualidade no pagamento dos financiamentos ocorrido no Ceará é preocupante. Ele explica que em um financiamento de veículos, o consumidor corre o risco de ter o veículo tomado por falta de pagamento, já que o contrato padrão de financiamento veicular estabelece que o próprio bem seja dado como garantia. E a queda da pontualidade é um sinal de alerta de uma possível inadimplência que pode vir a chegar, alerta.

Luiz acrescenta que a variação no valor médio das parcelas podem estar relacionadas a fatores como o aumento no preço dos veículos, além da maior participação de veículos novos (mais caros) em detrimento dos usados (mais baratos) nos financiamentos. Leia mais ClearSale celebra acordo com Serasa Experian para combinação de negócios Sobre o assunto ClearSale celebra acordo com Serasa Experian para combinação de negócios Outro fator possível é a exigência dos bancos e financeiras de um valor menor dado como entrada no financiamento, o que pode contribuir para o aumento do valor médio dos financiamentos.

"É difícil saber quais desses fatores teve um papel mais relevante. Normalmente é uma combinação deles que causa a tendência de aumento do valor médio das parcelas", afirma. O movimento do Ceará foi similar ao desempenho do Nordeste no levantamento, com aumento do valor médio da parcela do financiamento e queda do índice de pontualidade do financiamento. Além do Nordeste, apenas o Norte também teve esse movimento entre as regiões. Sobre esse desempenho, o economista da Serasa Experian destaca que o mais preocupante desse movimento é a queda da pontualidade.