Black Friday 2024: órgãos aumentam fiscalização nos canais de venda; veja

Durante o período de descontos da “Black Friday”, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, irá, com apoio dos Institutos de Defesa do Consumidor (Procons), intensificar a fiscalização de canais e estabelecimentos de vendas em busca de irregularidades e fraudes contra o consumidor.

O secretário da pasta, Wadih Damous, explica que nesta época de grandes descontos, a preocupação com a segurança dos compradores aumenta, pois “as armadilhas se multiplicam”. E é preciso garantir que as promessas apresentadas nas propagandas dos estabelecimentos sejam cumpridas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Vamos reforçar a nossa atuação para identificar práticas enganosas, como o aumento artificial de preços antes do período promocional”, ressalta.