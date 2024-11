63% das empresas do Brasil apontaram fraudes nos últimos 12 meses, diz pesquisa

Os dados do levantamento foram apresentados durante o debate do Grupo de Líderes Empresariais do Ceará (Lide Ceará) que ocorreu na terça-feira, 5.

O estudo "Diagnóstico das Fraudes no Brasil" realizado pela empresa de auditoria, Grant Thornton Brasil, apontou que 63% das empresas do País afirmaram ter identificado fraudes nos últimos 12 meses. A oportunidade foi apresentada como a principal motivação, sendo assinalada em 94% dos casos.

No levantamento também foi apresentado que na maioria dos casos, 93%, não é recuperado um valor maior do que 20% do montante perdido. O que, de acordo com o sócio especialista da companhia, demonstra um comportamento que é percebido como recorrente entre as pessoas que realizam esses atos.

“O perfil de pessoas que costumam fraudar as companhias apresenta um padrão de gastos consigo mesmo e terceiros. Por isso, na maioria dos casos, os valores retirados das companhias já foram gastos”, destaca.

Já no que concerne às medidas tomadas pelas empresas, na maioria dos casos ocorre demissão por justa causa. Entretanto, os fraudadores só são autuados em 20% das ocorrências.