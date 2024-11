Obras para abastecimento de água, esgotamento e drenagem do Preá são autorizadas

Praia do Preá, no litoral do Ceará Crédito: Nicolas Leiva/Divulgação

As obras de implantação do sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem no distrito do Preá, município de Cruz, a 244 km de Fortaleza, foram autorizadas. O investimento será de R$ 99,9 milhões. Além disso, o prazo para entrega é de 900 dias. De janeiro até setembro de 2024, o local recebeu 157 mil turistas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), assinou na última terça-feira, 6, a ordem de serviço. Estiveram também os secretários das Cidades, Zezinho Albuquerque; do Turismo, Yrwana Albuquerque e o prefeito de Cruz, Jonas Muniz.