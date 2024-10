Jornalistas do O POVO são finalistas do prêmio ABDE de Jornalismo

Samuel Pimentel e Carol Kossling são finalistas no Prêmio ABDE de Jornalismo Crédito: Fco. Fontenele/Júlio Caesar

O POVO é finalista, com duas reportagens, na primeira edição do Prêmio da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) de Jornalismo. O objetivo da premiação é ampliar o reconhecimento do papel do Sistema Nacional de Fomento (SNF) como pilar do desenvolvimento econômico e social do país, de forma sustentável, por meio da produção jornalística de conteúdo, reconhecendo talentos e incentivando o jornalismo profissional e qualificado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A associação tem o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). O prêmio conta com três categorias, em âmbito regional e nacional, sendo elas: texto, áudio e vídeo.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O resultado será divulgado no dia 6 de novembro deste ano. Os vencedores serão conhecidos em solenidade no dia 2 de dezembro. Para o jornalista Samuel Pimentel, o reconhecimento da reportagem especial "Retratos do Bolsa Família" no Prêmio ABDE de Jornalismo é motivo de orgulho e alegria. Samuel detalha que o material foi produzido com preparação, apuração, análise de dados, entrevistas, viagem e escrita de conteúdo em quase um ano.