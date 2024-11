Jornalistas do O POVO vencem mais dois prêmios de jornalismo econômico; veja

Os jornalistas Armando de Oliveira Lima e Samuel Pimentel do O POVO venceram nesta terça-feira, dia 5, dois prêmios na área de jornalismo econômico. O primeiro foi o vencedor do eixo 5 do 11º Prêmio Sistema Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern) de Jornalismo, enquanto o segundo venceu o Prêmio Automação-Categoria Imprensa da Associação Brasileira da Automação-GS1 Brasil.



A reportagem "Eólica offshore: a força do Nordeste na nova fronteira de energia renovável", vinculada no impresso e no OPOVO+, foi responsável pela vitória de Armando na categoria “O papel do Rio Grande do Norte para a inovação e o desenvolvimento industrial do Brasil”.

O material teve o design da Camila Pontes, infografía da Luciana Pimenta e edição de Beatriz Cavalcante e Irna Cavalcante.