Quatro jornalistas do O POVO são finalistas da primeira edição do Prêmio UFC de Jornalismo Crédito: Reprodução/Viktor Braga/UFC

Quatro jornalistas do O POVO foram anunciados como finalistas da 1ª edição do Prêmio UFC de Jornalismo, que busca reconhecer e premiar reportagens sobre a Universidade Federal do Ceará e suas ações acadêmicas. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 5, pela comissão avaliadora, formada por 10 jornalistas que também atuam como docentes em faculdades de Comunicação. A cerimônia de premiação está marcada para o dia 9 de dezembro, às 18h, no auditório da Reitoria da UFC, ocasião em que serão revelados os vencedores. A premiação integra a programação do aniversário de 70 anos da Universidade e tem como objetivo ampliar a visibilidade das atividades realizadas na instituição, além de fortalecer a relação com os meios de comunicação. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira os jornalistas do O POVO que são finalistas:

Categoria Texto

- Repórter de Cidades, Ana Rute Ramires, e o editor-adjunto de Cidades, Rubens Rodrigues, assinam a reportagem "Universidades não estão preparadas para receber quilombolas"

- Samuel Pimentel, repórter de Economia, é finalista com o trabalho "Indústria aberta: Ceará evolui em inovação para agregar valor aos produtos"

Categoria Áudio

- Guilherme Carvalho (Rádio O POVO CBN Cariri), com a série "UFC 70 anos como legado"

Quilombolas e as universidades cearenses Rubens Rodrigues, finalista na categoria Texto, falou sobre a importância de investigar a inclusão de quilombolas nas universidades cearenses. “Havia uma vontade nossa de investigar esse cenário específico dos povos remanescentes de quilombo no Ceará. Era sabido que havia dificuldades, mas era preciso entender as demandas desses povos e os processos que os levam às universidades. Para isso, era necessário ir até os quilombos, buscar essas vozes e ouvir sobre suas trajetórias. Sabíamos da necessidade de entender as especificidades para discutir, problematizar e buscar soluções”, explicou. A série é composta por três reportagens: a primeira é "Acesso ao ensino superior: universidades não estão preparadas para receber quilombolas; a segunda é “Direito de acesso de quilombolas ao ensino superior é “luta ancestral”; e a terceira é “Do quilombo à universidade: o impacto decisivo das politicas publicas”. A série aborda diferentes aspectos da vivência quilombola no ambiente universitário e as estratégias de permanência que esses estudantes adotam. Rubens destacou que a série expõe não só as lacunas, mas também mostra que os quilombolas são mobilizados e buscam estratégias para permanecer. “Há essa provocação de mostrar: eles existem, têm voz e muito a mostrar” disse o jornalista.

Samuel Pimentel, finalista com a reportagem "Indústria aberta: Ceará evolui em inovação para agregar valor aos produtos", que aborda a inovação industrial no Ceará. "Estar como finalista em um concurso como o promovido pela UFC é motivo de orgulho. Ainda mais pela oportunidade de retratar em reportagem o potencial de pesquisas desenvolvidas pela Universidade, destacando as entregas já realizadas e o que é prospectado para um futuro de muita inovação que contribuirá para o crescimento da economia do Ceará e do Brasil". Para o âncora da CBN Cariri, Guilherme Carvalho, estar pela primeira vez entre os finalistas de um prêmio de Jornalismo é motivo de orgulho. Ele participou da reportagem "UFC 70 anos com legado". "Primeira vez também que a rádio O POVO CBN Cariri chega nessa fase de um prêmio. Isso é fruto do trabalho árduo desenvolvido por toda nossa equipe para entregar sempre um jornalismo ético e profissional". O prêmio conta com quatro categorias: Texto, Vídeo, Áudio e Universitária. Na divisão profissional, o primeiro e o segundo lugares de cada categoria receberão prêmios de R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente. Para a categoria Universitária, as premiações são de R$ 1,5 mil e R$ 1 mil.