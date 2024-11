Prêmio Einstein: repórter do O POVO está entre as três jornalistas de saúde mais admiradas do Nordeste

Ana Rute Ramires, repórter do Jornal O POVO, foi premiada na 4ª Edição do Prêmio Einstein, cuja cerimônia ocorreu na noite desta segunda-feira, 4, em São Paulo. Profissional foi reconhecida como uma das três jornalistas mais admiradas na cobertura em saúde da Região Nordeste, ranking que neste ano foi 100% feminino.

Já 200 veículos foram indicados em divisões por áreas como Agência de Notícias, Áudio (Programa de Rádio/Podcast), Jornais e Revistas (Impresso ou Digital), Programa de TV e Veículo Impresso e/ou Digital.



Na categoria Jornalistas – Regionais, a repórter Ana Rute Ramires ficou no Top 3 dos repórteres mais admirados na cobertura de Saúde do Nordeste. Profissional foi reconhecida ao lado de Cinthya Leite, do Jornal do Commercio, e Beatriz Castro, da TV Globo, compondo um ranking 100% feminino.