Anuário do Ceará 2024-2025 é lançado em bancas e livrarias; saiba como adquirir

Há 29 localidades, todas em Fortaleza, comercalizando a publicação mais antiga e importante da história do Estado; veja quais são

O Anuário do Ceará 2024-2025 já está disponível, a partir desta terça-feira, 2, para a compra nas bancas, livrarias e na sede do O POVO. Há 29 localidades comercalizando a publicação mais antiga e importante da história do Estado. Todos os pontos de venda são situados em Fortaleza.

Veja quais são:

Jornal O POVO - Av Aguanambi, 282, José Bonifácio

Banca Espaço Cultural - Rua Vicente Linhares, 2001, Aldeota

Banca Líder - Av Barao De Studart, 2001, Aldeota

Banca Plaza II - Av. Santos Dumont, 5655, Aldeota

Banca Marciel - Rua Pedro Borges, 221, Centro

Banca O Sobral - Rua Major Facundo, 1137, Centro

Banca O Tony - Rua do Rosário, 220, Centro

Banca Riviera - Rua Senador Pompeu, 1570, Centro

Banca Parque do Cocó - Rua Andrade Furtado, 306, Cocó

Banca Praça Martins - Rua Dr. Gilberto Studart, 1365, Cocó

Banca Exemplar - Av Antonio Sales, 2402, Dionísio Torres

Banca Forte Banca - Senador Virgílio Távora, 2480, Dionísio Torres

Banca Amuarama - Av Borges de Melo, 1520, Fátima

Banca Gentilândia - Av Treze de Maio, 2311, Fátima

Banca Poliana - Rua Barão de Aratanha, 158, Fátima

Casa Da Revista - Av 13 de Maio, 705, Fatima

Banca Iguatemi - Av Washington Soares, 85, Guararapes

Banca Arruda - Av Barão de Studart, 2761, Meireles

Banca Beira-Mar - Rua Tibúrcio Cavalcante, 1, Meireles

Banca Edmilson - Osvaldo Cruz, 3150, Meireles

Banca Luiza Távora - Rua Costa Barros, 1627, Meireles

Banca Mykey Monse - Av Antonio Justa, 3397, Meireles

Banca Ponto do Leitor - Av Beira Mar, 3479, Meireles

Banca Portugal - Praça Portugal, S/N, Meireles

Banca Taciana - Rua Pereira Valente, 996, Meireles

Revistaria Leve e Leia - Praça Portugal, S/N, Meireles

Revistaria Parquelândia - Av Jovita Feitosa, 2641, Parquelândia

Banca Primos - Av Monsenhor Tabosa, 1197, Praia de Iracema

Banca North Banca - Av Bezerra De Menezes, 2520, São Gerardo





O Anuário do Ceará é uma edição luxuosa de 680 páginas e 14 capítulos. O tema deste ano são os 70 anos da Universidade Federal do Ceará (UFC).