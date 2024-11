Gestora das Farmácias Pague Menos ganha Prêmio Equilibrista

Patriciana Rodrigues é presidente do Conselho de Administração das Farmácias Pague Menos. Na premiação, promovida pelo Ibef, são avaliados critérios como inovação, liderança, resultados e impacto social

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (Ibef - CE) anunciou a presidente do Conselho de Administração das Farmácias Pague Menos, Patriciana Rodrigues, como a vencedora do Prêmio Equilibrista da edição de 2024.

A executiva é reconhecida por estar nas frentes das finanças da rede de farmácias, consideradas referências no cenário empresarial cearense e brasileiro.

"Sob sua liderança, as Farmácias Pague Menos passaram por uma importante reestruturação financeira, aumentando sua capacidade de investimento e inovação. Patrícia também se destacou ao implementar tecnologias que modernizaram a gestão da empresa, garantindo eficiência e sustentabilidade financeira a longo prazo", informou o Ibef.