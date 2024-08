Pague Menos registra lucro líquido ajustado de R$ 44,2 milhões no 2º trimestre de 2024

Empresa cearense do setor farmacêutico reverte prejuízo de R$ 2,9 milhões verificado em período equivalente do ano passado

A Pague Menos teve lucro líquido ajustado de R$ 44,2 milhões no 2º trimestre de 2024, conforme balanço publicado pela empresa cearense do setor farmacêutico nesta segunda-feira, 5. O resultado reverte prejuízo de R$ 2,9 milhões observado no ano passado.

Com isso, a margem líquida é de 1,3%, aumento de 1,4 pontos percentuais em relação ao 2º trimestre de 2023. “Nesse último trimestre tivemos desempenho acima da média, com ganho de market share em todas as regiões do país, mesmo em um contexto de desaceleração no ritmo de abertura de lojas. Os resultados evidenciam que estamos no rumo certo e que temos à frente um período de crescimento robusto”, destacou Jonas Marques, CEO da Pague Menos.

Em comunicado, a companhia ao mercado destacou a importância da integração da Extrafarma, adquirida pelo grupo empresarial em agosto de 2022.