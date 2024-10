Na Black Friday, orquestração de pagamentos é desafio

O executivo também aponta um outro problema que assombra o varejo online: as compras recusadas, principalmente em situações em que o consumidor é idôneo. De acordo com a Signifyd, cerca de 52% dos brasileiros já passaram por essa situação.

Para driblar esses problemas, Walter Campos chama a atenção para uma nova abordagem: a orquestração de pagamentos. Trata-se de, em uma única tela, ofertar todos os métodos de pagamento a poucos cliques de distância. “Essas plataformas também se utilizam do roteamento dinâmico, tecnologia que seleciona os melhores caminhos para que uma compra seja feita. Assim, caso uma aquisição seja negada em um provedor, o sistema realiza uma tentativa automática, aumentando as chances de aprovação”, explica o profissional, ao destacar que a solução também atua com os principais antifraudes do mercado, evitando os golpes mais comuns na data.