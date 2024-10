Mudanças no Pix: medidas passam a valer a partir desta sexta, 1º; entenda

Entenda as outras novidades do Pix

Além dessa novidade, as instituições financeiras terão de melhorar as tecnologias de segurança.

Elas deverão adotar soluções de gerenciamento de fraude capazes de identificar transações Pix atípicas ou incompatíveis com o perfil do cliente, com base nas informações de segurança armazenadas no Banco Central.

As instituições também terão de informar aos clientes, em canal eletrônico de amplo acesso, os cuidados necessários para evitar fraudes, assim como verificar, pelo menos a cada seis meses, se os clientes têm marcações de fraude nos sistemas do Banco Central.