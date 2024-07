Parceria entre Sebrae e BNB oferece crédito com juros de 1,6% para pequenos negócios

Programa Acredita Sebrae deve viabilizar aporte de R$ 30 bilhões nos próximos anos Crédito: Julio Vasconcelos/Sebrae

A parceria do Sebrae Nacional com o BNB é a 29ª desse tipo, mas já envolve instituições como Caixa e Sicoob, por exemplo. Cerca de 20 mil operações foram registradas de janeiro a maio de 2024. Esse volume de operações representa um avanço do montante de crédito em dois vezes e meio em relação ao ano passado. Até o início de junho, já foram aplicados R$ 1,2 bilhão em crédito, pouco mais da metade dos R$ 2 bilhões já liberados pelo Sebrae para a finalidade. Conforme o presidente do BNB, Paulo Câmara, em 2023, o Banco aplicou quase R$ 6 bilhões em projetos produtivos de micros, pequenos e médios negócios. Até essa altura de 2024, o volume de recursos aplicados já aumentou 14% em relação ao mesmo período do ano passado.

Paulo Câmara destaca que os recursos do Sebrae devem contribuir para ampliar ainda mais esse volume de recursos chegando aos pequenos negócios. "A partir desse programa vamos possibilitar a expansão das nossas atividades estando mais junto do pequeno e micro, garantindo a geração de emprego e renda". Paulo enfatiza ainda que esse processo diminui o risco da operação, tornando-a mais atrativa também para os bancos. "Principalmente porque esse público tem dificuldade de acesso ao crédito no mercado financeiro por conta dessas garantias, daí a importância da nova metodologia do Sebrae, com seu fundo garantidor além de toda sua expertise", avalia. Empreendedorismo O presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, enfatiza que a iniciativa visa atender a essa parcela tão importante para a economia brasileira que são os microempreendedores individuais (MEI) e os pequenos e médios empreendedores (PME). Eles são o foco desse projeto. Ele destaca que a taxa de juros pequena e a participação do Sebrae com seu fundo garantidor Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe) para 80% do crédito - que arca com qualquer custo com o BNB caso o empreendedor fique inadimplente, permite aos empreendedores acesso ao sistema financeiro, viabilizando o desenvolvimento de seus negócios. Para Décio, o nome do programa já revela seu interesse principal, “acreditar nos empreendedores, gerando um processo vigorante na economia”, já que 69% dos empregados formais do Nordeste são provenientes de pequenos negócios e 95% dos CNPJs brasileiros fazem parte desse recorte.