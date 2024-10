Campos Neto: Pix por aproximação não vai estar funcionando totalmente na semana que vem

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta quarta-feira, 30, que as transações com Pix por aproximação não vão estar totalmente funcionando na semana que vem. O produto, contudo, estará disponível "muito em breve", conforme o banqueiro central. "Não é que vai estar tudo funcionando na semana que vem, porque as pessoas precisam entrar, cadastrar... Mas vai estar funcionando muito em breve, ele é implementado meio de forma faseada", disse Campos Neto, explicando que os usuários terão que colocar o Pix na carteira digital do Google, o Google Wallet, para fazer pagamentos por aproximação. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Um evento do BC com o Google, disse Campos Neto, vai acontecer nesta semana para divulgar a solução, já testada em projeto piloto. Ao participar de encontro da Anfidc, associação que representa participantes em fundos de investimento em direitos creditórios, o presidente do BC pontuou que outras empresas de tecnologia poderão incorporar o Pix em suas carteiras se desejarem. "É aberto para qualquer um."

Ao mostrar dados como a inclusão de 71,5 milhões de novos usuários na plataforma como um exemplo da democratização do sistema financeiro, Campos Neto frisou que a bancarização aumenta à medida que o Pix cresce. "A tecnologia é o maior instrumento de democratização que existe no mundo", declarou Campos Neto, para na sequência pregar que todos os governos tenham um ministério voltado à adoção de tecnologias nos serviços públicos, de modo a melhorar sua qualidade com menor custo. Durante a apresentação da agenda de inovação do BC, Campos Neto observou que uma "infinidade" de soluções poderá surgir a partir da união da programabilidade com a tokenização, além da abertura de dados do Open Finance. Citou como exemplo a possibilidade de fazer leilão de ativos, com divisibilidade automática e pagamentos programados, em plataforma. Reconheceu, no entanto, que nem tudo poderá ser entregue até o fim de seu mandato, em 31 de dezembro.