Receita paga nesta quinta lote da malha fina do Imposto de Renda

O pagamento será feito na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Mais de 264 mil contribuintes que caíram na malha fina do Imposto de Renda e regularizaram as pendências vão receber dinheiro da Receita Federal do Brasil. Ao longo desta quinta-feira, 31, o Fisco paga o lote de restituições da malha fina de outubro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ao todo, 264.602 contribuintes receberão R$ 700 milhões, e cerca de 53% do valor irá para contribuintes com prioridade no reembolso.

No Ceará, 6.626 pessoas vão receber R$ 20,3 milhões de restituição do Imposto de Renda, correspondente aos contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências. O número corresponde a 26,3% dos 25.191 dos contribuintes do Ceará que estavam com pendências.

Prioridades Cerca de 126.824 contribuintes informaram a chave Pix do tipo Cadastro de Pessoa Física (CPF) na declaração do Imposto de Renda ou usaram a declaração pré-preenchida.

Desde o ano passado, a informação da chave Pix dá prioridade no recebimento. Em segundo lugar na lista, há 14.661 contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério. Em terceiro, vêm 11.360 contribuintes residentes no Rio Grande do Sul, já que, por causa das enchentes neste ano, os contribuintes gaúchos foram incluídos nas prioridades.

Em quarto lugar, estão 46.689 contribuintes com idade entre 60 e 79 anos. O restante dos considerados prioritários são 6.416 contribuintes idosos acima de 80 anos e 5.219 com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. A lista é concluída com 53.433 contribuintes que não informaram a chave Pix e não se encaixam em nenhuma das categorias de prioridades legais.

Consulta de lotes Desde o último dia 24, quem quiser saber se foi incluído no lote residual pode fazer a consulta na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita para tablets e smartphones.