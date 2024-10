Voos para Cabo Verde e Madri são negociados no Ceará, confirma secretária

Aeroporto de Fortaleza deve retomar rotas de voos. Crédito: BARBARA MOIRA PARA O POVO EM 16/04/2021

Já as negociações com Madri visam que os espanhois venham diretamente a Fortaleza sem fazer conexões em outros destinos. “A gente está sempre em busca de ver, realmente, tanto no nacional como no internacional, o incremento de rotas já existentes ou de novas rotas”, segundo Yrwana. Todavia, a secretária não detalhou datas para a retomada dos voos.

Já Paris passa de três para cinco frequências. A nível nacional, Vitória (ES) e Belo Horizonte (MG) são novos destinos contemplados. Lisboa, em Portugal, e Miami, nos Estados Unidos, devem manter as frequências atuais das rotas com Fortaleza. Cruzeiros A secretária da Setur-CE pontuou que a expectativa é que haja, ainda, o maior número de chegada e saída de cruzeiros de Fortaleza, mas que é necessário um olhar especial para a infraestrutura necessária para receber os navios.

“Eles têm uma característica que a gente precisa fazer uma infraestrutura melhor, para que a gente possa estar preparado para receber determinados cruzeiros”, explicou. Yrwana citou que, recentemente, o foco na infraestrutura tem sido potencializado com uma nova administração no terminal de cruzeiros da Capital, a fim de atrair um maior volume de navios nos próximos anos. Empreendimentos Hotéis e outros empreendimentos estão tendo um incremento positivo no Ceará tanto no litoral Leste quanto Oeste, com grandes lançamentos, de acordo com Yrwana Albuquerque.

A secretária citou os negócios do Grupo Carnaúba, na Praia do Preá – a 282 quilômetros de Fortaleza –, e o condomínio Origem Fortim, a 132 km da Capital, como exemplos. Origem Fortim tem 43 casas. Crédito: Léo Kaswiner/A&B Incorporações “A gente está recebendo o Anantara, que é um hotel seis estrelas. É o primeiro hotel seis estrelas do estado do Ceará, que vem através do Grupo Carnaúba”, detalhou.