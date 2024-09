Durigan: preocupação é enorme em relação a aumento da inadimplência na esteira das apostas

O secretário-executivo e ministro interino da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quarta-feira, 25, que há no governo, em especial na pasta, uma grande preocupação com eventual aumento da inadimplência no País, devido ao elevado comprometimento da renda das famílias em jogos nas plataformas de apostas, as chamadas Bets. No Brasil, de acordo com ele, 113 Bets pediram autorização para operar.

"Tanto é uma preocupação da Fazenda que faz parte da regulação - já editada por nós, da Fazenda - a obrigação de compartilhamento de informação das empresas, que tiverem autorização da Fazenda, para o controle de endividamento por CPF", disse Durigan. "Vai ter uma obrigação das empresas de monitorarem e informarem o Ministério da Fazenda. Então, haverá o compartilhamento em tempo real das informações das empresas que são sérias. Elas já têm uma fatia importante da economia brasileira, patrocinam a TV, o futebol e vários outros setores da economia", acrescentou, em entrevista após participar de evento, em São Paulo, promovido pela Mercado Livre.

Ele lamentou o fato de não haver, até hoje, uma regulamentação da lei que legalizou as Bets no Brasil, em 2008, no governo Temer. Só agora, segundo ele, é que há um projeto já pronto, feito pelo Ministério da Fazenda para regulamentar as Bets no País.