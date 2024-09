Brasileiro gasta R$ 1,4 mil por mês com cartão de crédito, mostra estudo da Serasa Experian

O brasileiro gasta em média R$ 1,4 mil por mês com cartão de crédito, e oito a cada dez consumidores pagam suas faturas em dia. Os dados fazem parte de um levantamento inédito feito pela Serasa Experian com base nas informações do Cadastro Positivo.

O levantamento, obtido com exclusividade pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), mostra que os homens, com tíquete médio de R$ 1,6 mil, gastam mais no cartão do que as mulheres, cuja média de compras pagas com cartão de crédito é de R$ 1,3 mil, conforme dados de março deste ano.

Além disso, o estudo revela que 80,7% dos consumidores pagam faturas dentro do prazo de vencimento. Os dados analisados vão de março de 2023 a igual mês deste ano. De dezembro a março de 2024 a conta do cartão dos brasileiros ficou acima de R$ 1,4 mil na média mensal.