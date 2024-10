Petróleo fecha sessão e semana em alta com conflito no Oriente Médio no foco

O petróleo fechou a sessão desta sexta-feira, 25, e a semana em alta, enquanto operadores seguiram analisando os riscos de uma escalada do conflito no Oriente Médio.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para dezembro fechou em alta de 2,2% (US$ 1,59), a US$ 71,78 o barril, enquanto o Brent para janeiro de 2025, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), teve ganhos de 2,16% (US$ 1,67), a US$ 75,63 o barril. Na semana, o WTI acumulou alta de 4,36% e o Brent, de 3,94%.

Depois de abertura contida, o petróleo passou a subir em meio ao enfraquecimento do dólar no exterior e após encomendas de bens duráveis dos EUA caírem menos que o esperado em setembro.