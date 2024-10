Docas do Ceará e Camocim assinam acordo para revitalização do Porto do município

Com assinatura do contrato, o local passa a ser administrado pela prefeitura

Com a assinatura do contrato, o Porto de Camocim passa a ser administrado pela gestão municipal, que investirá na revitalização e modernização do equipamento.

A Companhia Docas do Ceará (CDC) e a prefeitura de Camocim, município localizado a 354,21 quilômetros (km) de Fortaleza, firmaram um acordo para o Termo de Cessão de Uso Não Onerosa do Porto da cidade.

De acordo com a CDC, todas as intervenções serão realizadas com respeito às questões ambientais, com o objetivo de garantir um desenvolvimento econômico sustentável para a região.

O diretor-presidente da companhia, Lúcio Gomes, destacou a importância do acordo.

"A transferência da administração do Porto para a Prefeitura de Camocim é uma decisão estratégica. A Prefeitura tem um conhecimento profundo das vocações econômicas locais e poderá maximizar o potencial do Porto. Estamos confiantes de que essa parceria trará muitos benefícios para a região”, afirmou.