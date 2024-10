Supermercado abre mais de 200 vagas de emprego no Ceará; confira

As vagas são para as lojas de Fortaleza, Aquiraz e Maranguape, e requerem ensino fundamental completo

Para concorrer as vagas disponíveis, os interessados devem entrar em contato com a rede varejista pelo email: [email protected] , ou whatsapp: (85) 991700247. A empresa recebe currículo até o dia 22 de novembro. Veja mais abaixo quais são os benefícios ofertados.

As oportunidades são para as funções de operador de caixa, atendente de gastronomia, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, prevenção de perdas, dentre outras. O candidato deve ter ensino fundamental completo e documentação regularizada.

O Supermercado Pinheiro está com mais de 200 vagas de emprego abertas para as suas lojas localizadas nos municípios de Fortaleza , Maranguape e Aquiraz.

O diretor comercial do Supermercado Pinheiro, Alexandre Pinheiro, destaca a expectativa de contratar funcionários que "tenham espírito de trabalho em equipe" para reforçar no atendimento e na melhora da experiência do cliente.

“Estamos em um momento muito positivo em nossa rede e buscamos reforçar nossos times para seguir oferecendo uma ótima experiência aos nossos clientes. Somos reconhecidos como um ambiente muito positivo para o trabalho, oferecendo benefícios e oportunidades de crescimento", comenta.